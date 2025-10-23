Habertürk
        VELİAHT 7.BÖLÜM CANLI İZLE: Veliaht son bölüm tamamı full izle Show TV'de

        Veliaht 7.bölüm canlı izle: Veliaht son bölüm tamamı full izle Show TV'de

        Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht yeni bölüm izleyiciyle bu akşam buluşacak. Yayınlanan tanıtıma Yahya'nın vurulması damga vuruyor. Timur ve Reyhan'ın aşk dolu anları dikkat çekerken, Ceset'in Yahya'nın gizli işlerini Timur'a haber vermesi gerilimi artırıyor. Diziyi internetten izlemek isteyenler veya son bölümü kaçıranlar Veliaht izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte, Show TV ile Veliaht canlı ve son bölüm tamamı full izle ekranı

        Giriş: 23.10.2025 - 12:24 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:24
        • 1

          Show TV ekranlarından yayınlanan yeni sezon dizisi Veliaht, 7. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Merakla beklenen yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Veliaht 7. bölüm full izle sorgularını yapıyor. İşte, Veliaht 7.bölüm canlı izle ekranı

        • 2

          VELİAHT 7.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          Veliaht'ın 7. Bölümünde; Yahya babasının tespihinin peşine düşer, Selim ile birlikte Arnavut Saim’in yanına gider. Timur, Zafer olmak ve Timur olmak arasında gidip gelirken otogarda Reyhan’a daha yakın olmaya başlar.

          Doğu Kapı ve Yahya arasındaki ortaklık resmiyete dökülür, imzalar atılır. Yahya bunu hep birlikte kutlamayı teklif eder, Derya’ya da bir sürprizi vardır. Cennet’in Timur’un fotoğrafını, Gülşah’ın evinde görmesiyle sır perdesi aralanmaya başlar. Yahya ve Hemşinli Davut herkesten gizli iş yapmaya başlar fakat işler planladıkları gibi gitmez. Yahya ve Timur baş başa, birbirlerini tarttıkları bir yolculuğa çıkmak zorunda kalır.

        • 3

          VELİAHT CANLI İZLE

          Veliaht 7. yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Aşağıdaki linkten yeni bölümü canlı olarak izleyebilirsiniz.

          SHOW TV CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          VELİAHT SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

