Vefa grubundan 3 yaşındaki Zeynep'e doğum günü sürprizi - KARABÜK

Şehir dışında bulunan baba Cihan Yavuz'un Yenice ilçesindeki kızının doğum gününü kutlamak istediğini belirtmesi üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu harekete geçti.Vefa Sosyal Destek Grubu, doğum günü pastasını alarak Şirin köyünde bulunan ve annesiyle yaşayan Zeynep'in evine gitti.Kapıda Vefa Sosyal Destek Grubunu pastayla gören Zeynep, mutlu oldu.Mumları üfleyen ve teşekkür eden Zeynep, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından verilen hediyelerle mutluluğunu ikiye katladı.

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