Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Fenerbahçe'nin sezon başı kadrosuna katmasına rağmen kısa sürede değerini katlayan forveti Vedat Muriç, Premier Lig ekiplerinin transfer listelerinde üst sıralara çıkmaya devam ediyor. Avrupa’dan pek çok kulübün takibinde olan Kosovalı yıldızın en ciddi talipleri ise Premier Lig’den.

Golcü oyuncuyu West Ham United ve Leicester City'nin yanı sıra Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Tottenham da ciddi şekilde isterken, bu kulüpler devre arasında girişimlerde bulunmaya hazırlanıyorlar. Fenerbahçe'nin devre arasında bu satışa onay vermeyeceği kaydedilirken sene sonunda ise 20 milyon Euro transfer bedelinin üstünde rakamlara bu transferin gerçekleşebileceği öğrenildi. Fenerbahçe’nin şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde ise nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.