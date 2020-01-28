Uzun süredir İngiliz takımlarının gündeminde olan Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi için bu kez Manchester United'in da devrede olduğu bildirildi. Spor sitesi sportsmole.co.uk Vedat için ManU'nun 20 milyon poundluk bir öneri yapacağını iddia etti. İngiliz Tottenham da 25 yaşındaki Fenerbahçeli golcüyü istiyor.