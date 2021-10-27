Fenerbahçe'de gündeme yine Vedat Muric geldi. 2020 yazında İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü, geçen sezon takımda şans bulamamıştı. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye dönüşü konuşulurken teknik direktör Sarri'nin göreve gelişiyle Muric takımda kalmıştı.

Ancak Sarri dönemi de Vedat'a yaramadı. Ligde sadece 1 maçta ilk 11'de başlayan Vedat Muric golle tanışamadı.

İtalyan medyasında çıkan habere göre; Vedat Muric, Lazio'dan ayrılmaya karar verdi. Muric'in hayalinin Fenerbahçe'ye dönmek olduğu kaydedildi.

27 yaşındaki golcü, İtalyan ekibine 17.5 milyon euro ve bonuslar karşılığında transfer olmuştu.