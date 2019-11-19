Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı'nda bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Vedat Muriç, Avrupa devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Kosovalı yıldız için son iddia İtalya'dan geldi. cittaceleste.it isimli internet sitesinden yer alan habere göre Lazio'nun Vedat'ın peşinde olduğu ve ocakta bu transferin gerçekleşebileceği vurgulandı.

"ŞU AN TÜRKİYE'NİN EN İYİ GOLCÜSÜ"

"Vedat Muriç'e giden yol sıcak" başlıklı haberde golcü oyuncu için şu ifadeler kullanıldı: "1.94 boyundaki golcü, İnzaghi’nin yaz transfer döneminde talep ettiği profil. 3-5-2 sistemi için ideal, uzun ve sağlam bir forvet. Kulübüyle 2023’e kadar sözleşmesi var. Piyasa fiyatı 8 milyon Euro civarında. Fenerbahçe’de kıskanılacak bir gelişme gösterdi. Şu an Türkiye Ligi’nin en iyi golcüsü durumunda."