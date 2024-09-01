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        Haberler Gündem Güncel Vedat Milor'un içinde bulunduğu araç Beyoğlu'nda kaza yaptı | Son dakika haberleri

        Vedat Milor'un içinde bulunduğu araç Beyoğlu'nda kaza yaptı

        Yemek yazarı Vedat Milor'un içinde bulunduğu araç, İstanbul Beyoğlu'nda kaza yaptı. Kaza sonrası açıklama yapan Milor, "Emniyet kemeri takmasam ve hava yastığı çalışmasa benim için çok daha kötü olabilirdi." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 16:59 Güncelleme: 01.09.2024 - 17:26
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        Vedat Milor trafik kazası geçirdi
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        Beyoğlu'nda yemek yazarı Vedat Milor'un içinde bulunduğu araç, kaza yaptı.

        Halıcıoğlu Mahallesi Karaağaç Caddesi'nde yemek eleştirmeni Vedat Milor'un şoförünün kullandığı araç, bir otomobille çarpıştı.

        Kazada can kaybı ve yaralanan olmadı.

        Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Vedat Milor, "Emniyet kemeri takmasam ve hava yastığı çalışmasa benim için çok daha kötü olabilirdi. Şoför Fahrettin Bey'in bir eli ciddi hasar gördü. Yazmaktaki amacım ciddi bir soruna dikkat çekmek. Ülkemizde kavşak dönüşleri çok sorunlu ve belirsiz. Bize çarpan arkadaş düzgün bir insandı." ifadelerini kullandı.

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        #Vedat Milor
        #trafik kazası
        #İstanbul Beyoğlu
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