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        Haberler Gündem HT Trend Vedat Milor Kent Lokantası'nda

        Vedat Milor Kent Lokantası'nda

        Vedat Milor, Üsküdar'daki Kent Lokantası yemeklerini değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 09:22 Güncelleme: 05.01.2025 - 09:22
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        Milor Kent Lokantası'nda
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        Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküdar’daki Kent Lokantası'nda yemek yedi. Milor, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökçe ile birlikte gittiği lokantadaki yemeklerle ilgili izlenimlerini Youtube sayfasında yayınladı. Milor'un bu ziyaret ile ilgili paylaşımına da çok sayıda yorum yapıldı.

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