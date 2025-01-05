Vedat Milor Kent Lokantası'nda
Vedat Milor, Üsküdar'daki Kent Lokantası yemeklerini değerlendirdi
Giriş: 05.01.2025 - 09:22 Güncelleme: 05.01.2025 - 09:22
Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküdar’daki Kent Lokantası'nda yemek yedi. Milor, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökçe ile birlikte gittiği lokantadaki yemeklerle ilgili izlenimlerini Youtube sayfasında yayınladı. Milor'un bu ziyaret ile ilgili paylaşımına da çok sayıda yorum yapıldı.
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