Vedat Milor Kent Lokantası'nda

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküdar’daki Kent Lokantası'nda yemek yedi. Milor, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökçe ile birlikte gittiği lokantadaki yemeklerle ilgili izlenimlerini Youtube sayfasında yayınladı. Milor'un bu ziyaret ile ilgili paylaşımına da çok sayıda yorum yapıldı.

40 liraya dört çeşit yemek... Bu fiyat gerçek mi? Videonun tamamını Youtube kanalımda izleyebilirsiniz. pic.twitter.com/9MnL6U0mlM — Vedat Milor (@vedatmilor) January 4, 2025

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