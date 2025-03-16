Veda Yurtsever: Seni kalbimde taşıyacağım

Mide kanseri nedeniyle perşembe günü 51 yaşında hayatını kaybeden Şinasi Yurtsever'in vefatı büyük üzüntüye neden oldu.

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Şinasi Yurtsever

Şinasi Yurtsever'in hem meslektaşı hem de kuzeni olan Veda Yurtsever, bulunduğu paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi; "Çıkarttığın her yeni tipe hayranlık duyar, seninle aynı projede olmanın hayalini kurardım. Son görüşmemizde beni havalara savurup söylediğin o cümlelerini ömrüm vefa ettikçe kalbimde taşıyacağım. Ben hem bir kuzen hem de bir meslektaşımı, dünya da çok yetenekli bir oyuncuyu kaybetti, çok erkendi çooookkk… Huzur içinde uyu Şino."