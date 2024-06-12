Veda Partisi 14 Haziranda vizyonda

İlk kez bu filmde eşi Şiva Behrouzfar ile kamera karşısına geçen Toygan Avanoğlu, film hakkında şunları söyledi; "Veda Partisi'nin lideriyim. Filmde Seda Akman'ın eşiyim. Filmde kumpas kurmaya çalışırken ben düşüyorum kumpasa. Güzel, heyecanlı ve sürükleyici bir film. Hanımefendiler daha fazla mesai yaptı. Ben de parti başkanı olarak güzel sloganlarımla bu filmin içindeyim. Bu filmde hem öz eşim Şiva hanım var hem de sahte eşim Seda hanım var." diye konuştu.

Şiva Behrouzfar; "Kadın egemenliğinin ve kadın dayanışmasının olduğu bir filmde yer almak çok keyifliydi." dedi