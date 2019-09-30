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Petrol Ofisi'nin sahibi Hollanda merkezli Vitol Grubu, Türkiye'deki ikinci yatırımını hayata geçirdi. VavaCars isimli bir şirket ile ikinci el otomobil piyasasına giriş yapan grup, ikinci el araç alım-satım sürçlerini dijital ortama taşıyarak hızlandırmayı hedefliyor.
VavaCars’ın Türkiye operasyonlarını ve hedeflerini değerlendiren VavaCars Türkiye CEO'su Lawrence Merritt, "Her ne kadar küresel çapta bir çözüm sunuyor olsak da Türkiye VavaCars için tam anlamıyla bir başlangıç noktası. İstanbul’un sadece Doğu’ya değil, tüm dünyaya açılan kapı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye, genç nüfusu olan büyük bir ülke ve hareketli, heyecan verici bir pazara sahip" dedi.
İkinci el araç satışlarında güvenlik, şeffaflık ve kolaylık açısından bazı zorlukların bulunduğunu kaydeden Merritt, "Arabamı almak isteyen kişiye güvenebilir miyim? Paramı hesaba yatıracak mı? Acaba arabam ne kadar sürede satılır? İşte bu sorular, aracını satmaya karar veren herkesin kafasında dönen ortak sorular. İnsanlar bu süreçte birçok kişiyle temas etmek, görüşmek zorunda kaldıkları gibi satış işleminden önce araç gösterme, ekspere sokma, pazarlık gibi yorucu süreçlerle önemli bir vakit kaybı yaşıyorlar. Biz bu handikapları aşan, yeni bir ikinci el araç satış modeli sunuyor ve bu modeli de "C2B2B" olarak tanımlıyoruz" diye konuştu.
2011'DEN ESKİ MODELİ ALMIYOR
Vavacars Satın Alma Merkezi’ne arabasını satmak üzere gelen bir kişinin yaklaşık 3 saatlik bir süreç sonunda aracına sunulan fiyatı hesabında görebildiğini kaydeden Merritt, "Petrol Ofisi'nin seçili istasyonlarında kurduğumuz satın alma merkezlerinde faaliyet gösteriyoruz. Libadiye’de açtığımız satın alma merkezlerimize Maltepe, Maslak, Küçükçekmece ve Alt Libadiye eklendi ve şu an itibarıyla İstanbul’da, 5 adet merkezimiz var. Hedefimiz 5 yıl içinde pazardan yüzde 5 almak" dedi.
Yapılan açıklamaya göre, VavaCars 2011 modelden yaşlı ve 130 binden fazla kilometreye sahip otomobillerin alımını gerçekleştirmiyor. Öte yandan, değer olarak da 30 bin-300 bin TL bandında araçlar göz önüne alınıyor.
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