Vatikan'da koronavirüs tedbiri: Pazar duası ilk kez video ile yapıldı

Avrupa'nın en ağır koronavirüs salgınıyla karşı karşıya olan İtalya'nın sınırları içinde yer alan Vatikan'da virüse karşı alınan tedbirler nedeniyle geleneksel Pazar duası ilk kez canlı video bağlantısı ile yapıldı.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco geleneksel Pazar duası Angelus'u, Vatikan'daki Apostolik Saray'ın kütüphanesinde kaydedilen video ile yönetti.

Canlı yayın, Vatikan'daki San Pietro Meydanı'nda kurulu ekranlardan, burada toplanan az sayıda kişi tarafından takip edildi.

Papa dua sonrası ise pencereden meydandaki insanları birkaç saniyeliğine selamladı.

Papa, dua sonrası yaptığı konuşmada koronavirüs krizine de değindi ve "Mevcut koronavirüs salgını nedeniyle acı çeken kişiler ve onların bakımıyla ilgilenenlerin dualarımla yanındayım" dedi.

Vatikan, Pazar duası ve Çarşamba günkü genel kabul töreninin video bağlantısıyla yapılması kararının, San Pietro Meydanı'na girişler sırasında kalabalık arasında Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla alındığını belirtti.

Papa'nın her Çarşamba yaptığı genel kabul töreni de bu hafta aynı şekilde video bağlantısıyla düzenlenecek.

İtalya'nın başkenti Roma'nın sınırları içinde yer alan Vatikan şehir devletinde de ilk kez bu hafta içinde bir kişide koronavirüs tespit edilmişti.

Papa Francesco da 27 Şubat'tan bu yana "hafif bir rahatsızlık" geçirdiği gerekçesiyle bazı programlarını iptal etmek zorunda kalmıştı. Papa ve Vatikan basın ofisi bu rahatsızlığı "soğuk algınlığı" olarak açıklamıştı.

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Papalar 1954'ten bu yana geleneksel olarak Angelus duasını Vatikan'daki Apostolik Saray'ın penceresinden, San Pietro Meydanı'ndaki kalabalığa seslenerek yönetiyor.

Ancak Papa'nın seyahatte olması gibi istisnai durumlarda bu dua farklı şekilde organize edilebiliyor.

Tarihteki bu istisnalardan biri de, 1981 yılında Mehmet Ali Ağca'nın suikast girişiminde bulunduğu eski Papa 2. Giovanni Paolo'nun tedavi altında olduğu hastaneden Angelus duasını yapmasıydı.

Papa'dan Suriye mesajı

Papa Francesco konuşmasında ayrıca Suriye'deki "savaşta son yaşanan gelişmeler yüzünden kaçmak zorunda kalan" insanların "insanlık dışı" koşullara maruz kaldığını da söyledi.

Papa, "aralarında çocukların da bulunduğu bu savunmasız insanların hayatlarının tehlike altında olduğunu", bu durumun kendisine acı verdiğini belirtti ve "Bu insani krizden gözlerimizi kaçırmamalıyız" dedi.

Papa bu sözlerin ardından "Kuzeybatı Suriye'deki İdlib kenti halkı için, büyük acılar çeken bu kardeşlerimiz için dua edelim" diyerek bir süre sessizce dua eti.