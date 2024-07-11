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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale 'Vatan Uğruna' 15 Temmuz'da AKM'de

        'Vatan Uğruna' 15 Temmuz'da AKM'de

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 'Vatan Uğruna: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Anlatımlı Oda Müziği Konseri' ile 15 Temmuz saat 20.00'de AKM'de seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 12:35 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:35
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        'Vatan Uğruna' 15 Temmuz'da AKM'de
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        İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün anlam ve önemine vurgu yaparak “Vatan Uğruna: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Anlatımlı Oda Müziği Konseri” ile 15 Temmuz saat 20.00'de AKM Tiyatro Salonu'nda seyircisiyle buluşacak.

        Konserde, dünyanın çeşitli bölgelerinde vatan kavramı üzerine yazılmış bestecilerin eserleri, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından seslendirilecek. Sanatçılar, bestecilerin sözlü ve enstrümantal eserleriyle ülkelerine ve evrensel barış kavramına olan bağlılıklarını dile getirecekler.

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        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #15 temmuz
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        #bale
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