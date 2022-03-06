Varlık Fonu Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleşti

Türkiye Varlık Fonu (TVF) AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı yapılan toplantıda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Salim Arda Ermut, Yönetim Kurulu üyeleri Alpaslan Çakar, Burak Dağlıoğlu ve Fuat Tosyalı da yer aldı.