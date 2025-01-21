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        Haberler Gündem Çevre Varan'da bir ayda 3'üncü kez yaşandı | Son dakika haberleri

        Eyüpsultan Varan'da bir ayda 3'üncü kez yaşandı: Ölü balıklar kıyıyı vurdu

        İstanbul'un Eyüpsultan İlçesi'ndeki Varan Gölü'nde yine tedirgin eden bir görüntü ortaya çıktı. Son bir aylık sürede 3'üncü kez ölü balıklar kıyıya vurdu. Göl kıyısına gelen vatandaşlar durumdan şikâyetçi olurken, göle atık su bırakıldığı iddia edildi. Göle akıtılan kirli su ve kıyıya vuran balıklar drone ile havadan görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 11:49 Güncelleme: 21.01.2025 - 11:53
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        Varan'da bir ayda 3'üncü kez yaşandı
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        İstanbul'un Eyüpsultan İlçesi Pirinççi Mahallesi'nde bulunan Varan Gölü'nde son günlerde çok sayıda ölü balığın kıyıya vurması, çevre sakinlerini tedirgin etti.

        Balıkların öldüğü göldeki kirliliği tepki gösteren vatandaşlar, göle kanalizasyon ve çevredeki fabrika atıklarının göle deşarj edildiğini iddia etti.

        Gölde drone ile çekilen görüntülerde fabrikaların bulunduğu noktadan pis suyun aktığı ve dere yatağıyla birleştiği, birleşim noktasında da gözle görülür renk değişimlerinin yaşandığı gözlendi.

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        Yaşanılan balık ölümleriyle alakalı yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

        Göldeki kirlilik hakkında suç duyusunda bulunarak şikâyetçi olduğunu belirten çevre sakini Muhlis Güney, "Bu gölden zaman zaman su çalıyorlardı ben bu noktada şikâyetçi oldum. Burada bir at çiftliği var geldiler inceleme yaptılar onlarla alakalı olmadığı ortaya çıktı. Burada benim bin dönüm arazim var bu nedenle bende şikâyetçi oldum. İleride bir depo yapmışlar buradan su çalıyorlarmış mahkemeyi de kazandım bu konuda. yukarıdaki mahallelerin lağım sularını buraya bağlamışlar. Pis sular buraya aktığı için ölümler oluyor. Burada belediye ekipleri, İSKİ ekipleri inceleme yaptılar ama bize bir açıklama yapmadılar" dedi.

        Göl kıyısına vakit geçirmek için gelen Muhammet Gülten isimli başka bir vatandaş ise, "Zaman zaman arkadaşlarımızla geliyorduk. Son zamanlarda hoş olmayan böyle bir görüntü gördük. İlgilenen kimse de yok buraya son 3 haftada dört kere falan geldim. Burası böyle pis bir yer değildi çöpler falan yoktu. Burası bir fabrika veya bir işletmenin atığından veya bir kimyasaldan olmuş olabilir rengi de çok kötü durumda. Bunlarda canlı hayvanlar birilerinin ilgilenmesi gerekiyor" İfadelerini kullandı.

        Eyüpsultan'da gölde balık ölümleri
        Eyüpsultan'da gölde balık ölümleri
        Eyüpsultan'da endişelendiren görüntü
        Eyüpsultan'da endişelendiren görüntü
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