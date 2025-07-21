Galatasaray'a Fransız 10 numara! Temaslar başladı
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotasını Almanya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Stutgart'ta forma giyen Fransız orta saha Enzo Millot'u gündemine aldı.
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Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın sürpriz bir hamleye imza atacağı iddia edildi.
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BILD'de yer alan habere göre; sarı-kırmızılı ekip, Stuttgart'ta forma giyen Enzo Millot'un menajeriyle görüşmelere başladığı bildirildi.
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Haberde, Okan Buruk'un 23 yaşındaki oyuncuyu özel olarak istediği aktarıldı. Öte yandan Şampiyonlar Ligi faktörü ve yüksek maaş beklentisinin Fransız oyuncuyu cezbettiği belirtildi.
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TRANSFERDEKİ SORUN...
Alman basınında transfer için sorunun, Galatasaray'ın Osimhen için ödeyeceği bonservis ve Leroy Sane'ye verdiği maaşın yüksek olması sebebiyle şartların karşılanamayacağı olarak söylendi. Ayrıca sarı-kırmızlıların Stuttgart ile henüz temasa geçmediği vurgulandu.
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GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Alman ekibi ile toplamda 43 maça çıkan Millot, bu müsabakalarda 12 gol atıp 8 de asist yaptı.