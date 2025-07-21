Galatasaray'a Fransız 10 numara! Temaslar başladı

TRANSFERDEKİ SORUN...

Alman basınında transfer için sorunun, Galatasaray'ın Osimhen için ödeyeceği bonservis ve Leroy Sane'ye verdiği maaşın yüksek olması sebebiyle şartların karşılanamayacağı olarak söylendi. Ayrıca sarı-kırmızlıların Stuttgart ile henüz temasa geçmediği vurgulandu.