İtalyanlar duyurdu: İşte Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu için maaş teklifi!
Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Hakan Çalhanoğlu transferinin Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu. İşte detaylar...
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Transferde adı uzun bir süredir Galatasaray ile anılan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi.
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Fenerbahçe ezeli rakibinin de gündeminde olan Inter'in yıldızı Hakan'ı transfer etmek için harekete geçti.
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Hakan'ı kadrosuna katmak için girişimlere başlayan sarı lacivertlilerin, futbolcu ve İtalyan kulübüyle yaptığı pazarlığa dair detaylar da gelmeye başladı.
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İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu'na 3+1 yıllık sözleşme sunacak.
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Tecrübeli oyuncuya yapılacak teklifin yıllık 8 milyon euro artık bonusları kapsayacağı belirtildi.
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Haberde Inter'in ise bu transfere yeşil ışık yakmak için 25-30 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.
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Sözleşmesinin bitimine 2 yıl bulunan 31 yaşındaki milli futbolcu geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 maçta 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
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