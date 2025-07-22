Yarım zamanlı çalışan memura hizmet borçlanması hakkı

İşçi ve memurlara çocukları ilköğretime başlayıncaya kadar yarım zamanlı çalışma hakkı veren kanun 10 Şubat 2016 tarihinde yürürlüğe girdi. İşçiler, aynı yıl kasım ayında yayımlanan yönetmeliğin ardından bu haktan yararlanmaya başladılar. Memurlarla ilgili yönetmelik ise aradan sekiz yıl geçtikten sonra geçen hafta yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin gecikmesi kapsama alınacak personel konusunda kurumlar arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandı.

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Yönetmeliğe göre, kamu kurum ve kuruluşlarında şube müdürü ile dengi ve üstü yönetici kadrolarda görev yapan memurlar ile yurt dışı teşkilatında görev yapan memurlar yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak.

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Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilmek için memurun kendisinin veya eşinin doğum yapmış olması, çocuğunun sağ olması, kadro ünvanının çalışma hakkından yararlanamayacak kadro ünvanları arasında yer almaması ve yazılı talepte bulunması gerekecek. Bir çocuğu evlat edinen memur da bu haktan yararlanabilecek.

Memurlar, çocukları ilköğretime başlayıncaya kadar herhangi bir tarihte yarım zamanlı çalışma talebinde bulunabilecekler. Müracaat sırasında haftalık yarım zamanlı çalışacakları günleri ve çalışma saatlerini belirtecekler. HAFTANIN 5 GÜNÜ 4’ER SAAT DE ÇALIŞABİLECEKLER Memurların haftalık çalışma süresi 40 saat. Yarım zamanlı çalışma süresi 20 saat olarak düzenlenecek. Haftalık çalışma 3 günden az olamayacak. Günlük 3 saatten az, 8 saatten fazla çalıştırılamayacaklar. Günlük çalışma saatleri her gün farklı belirlenebileceği gibi haftanın 5 gününe günde 4 saat olarak da belirlenebilecek. YILLIK İZİN HAKKI DEĞİŞMEYECEK Yarım zamanlı çalışan memurların mazeret izinleri ile yıllık izin süreleri değişmeyecek. Ancak, kadın memurlara bu dönemde ayrıca süt izni verilmeyecek. REKLAM Yetkili amir, hizmet ihtiyacına veya memurun talebine göre haftalık yarım zamanlı çalışma gün ve saatlerinde ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa değişiklik yapabilecek.

KADIN ERKEK AYRIMI YAPILMAYACAK Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımında kadın veya erkek memur ayrımı yapılmayacak. Eşlerin ikisinin de memur olması halinde, yarım zamanlı çalışma hakkından her iki eş de faydalanabilecek. MAAŞ VE SOSYAL YARDIMLAR YARI ORANINDA ÖDENECEK Yarım zamanlı çalışan memura, bu şekilde çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılacak. Fiili çalışmaya bağlı ödemeler yarısı oranında ödenecek. DERECE VE KADEMELERİ DAHA YAVAŞ YÜKSELECEK Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesinde aranan hizmet süreleri açısından yarım zamanlı çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınacak. REKLAM PRİMLERİ EKSİK YATACAK Doğum veya evlat edinmeye bağlı olarak yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmaları nedeniyle mali hakları ve sosyal yardımları yarım ödenenlerin, bu şekilde ödeme yapılan döneme ilişkin fiili hizmet süreleri ile prim ödeme gün sayıları yarım olarak hesaplanacak. Bu dönemde sigorta primine esas kazanç ya da emekli keseneğine esas aylık tutarının yarısı üzerinden sigorta primi veya emekli keseneği ödenecek.

Yarım zamanlı olarak bir yıl çalışan memur, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) açısından 180 gün (6 ay) çalışmış sayılacak. GENEL SAĞLIK SİGORTASI TAM YATACAK Yarım zamanlı çalışan memurların genel sağlık sigortası primi sigortalı ve işveren yükümlülüğünde herhangi bir değişiklik olmayacak. Sigorta primine esas aylık kazanç ya da emekli keseneğine esas aylık tutarının tamamı üzerinden genel sağlık sigortası primi ödenecek. REKLAM İSTEYEN MEMUR HİZMET BORÇLANMASI YAPABİLECEK Yarım zamanlı çalışan memurların eksik çalışılan süreleri için kendilerinin veya hak sahiplerinin müracaatı üzerine hizmet borçlanması yapılabilecek. İlk defa memurluğa 15 Ekim 2008 tarihinden sonra başlayanlar, 5510 Sayılı Kanuna göre hizmet borçlanması yapacak. Kendi belirledikleri prime esas kazanç üzerinden prim ödeyecekler. Memurluğa 15 Ekim 2008 tarihinden önce başlamış olup 5434 Sayılı Kanuna tabi olanlar ise müracaat ettikleri tarihteki emekli keseneğine esas aylık tutarına ilişkin tüm unsurlar üzerinden güncel katsayılar ile kesenek ve karşılık oranlarına göre prim ödeyecekler.

Prim ödemesi, başvuru sonrası SGK tarafından hesaplanan borcun kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde gerçekleştirilecek. Hizmet borçlanması yapanlar, emeklilik bakımından o sürede tam zamanlı çalışmış kabul edilecekler.