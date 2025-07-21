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        Haberler Ekonomi Teknoloji ABD'de yapılan araştırmadan çıkan ilginç sonuç: 1 hamburger 200 bin ChatGPT sorgusuna eşit - Teknoloji Haberleri

        ABD'de yapılan araştırmadan çıkan ilginç sonuç: 1 hamburger 200 bin ChatGPT sorgusuna eşit

        ABD'de yapılan araştırmaya göre; Bir hamburger yaklaşık 660 galon su gerektirir, bu da yaklaşık 200.000 ChatGPT sorgusuna eşdeğer. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 21.07.2025 - 19:41 Güncelleme: 21.07.2025 - 19:52
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        1 hamburger 200 bin ChatGPT sorgusuna eşit
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        Dün, yapay zekanın suyumuza da ortak olduğunu yazmıştım. Rakamlar ortada: OECD’ye göre, 2027 itibarıyla yapay zeka sistemlerinin yıllık su tüketimi 4.2 ila 6.6 milyar metreküp arasında olacak. Bu su tüketimi de yaklaşık olarak Türkiye’nin yıllık net toplam içme ve kullanma suyu tüketimine yaklaşmış olacak. Bugün ise bir başka ilginç ataştırmanın sonuçlarından bahsedeceğim. Hidropolitik Akademi Direktörü Dursun Yıldız, Kaliforniya Üniversitesi Riverside (UC Riverside) kampüsünde yürütülen araştırmanın ilginç sonuçlarını anlattı:

        Yapak zeka, suyumuza ortak oldu
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        * Araştırma sonuçlarına göre her 5-50 ChatGPT sorgusunda ortalama yarım litre su buharlaşıyor. Bu su, sistemlerin ısısını belirli bir seviyede tutmak için kullanılan soğutma sistemleri nedeniyle tamamen tüketilmiş sayılıyor. Yani kullanılan toplam suda kayda değer bir su geri dönüşü sözkonusu olmuyor.

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        * Yalnızca veri merkezinde doğrudan soğutma için kullanılan suyu (elektrik üretimi için kullanılan su hariç) hesaba katarsak, bu rakam 300 sorgu başına 0,5 litreye yakındır. Pratikte bu, ChatGPT'nin doğrudan su tüketiminin nispeten düşük olduğu, ancak kullanım arttıkça artabileceği anlamına geliyor.

        1 HAMBURGER İÇİN 660 GALON SU GEREKİYOR

        * Hem bu araştırma hem de ABD Nüfus Sayım Bürosu'ndan alınan veriler yapay zekanın su kullanımının diğer kullanımlarla karşılaştırılmasına yönelik olarak şu sonuçları ortaya çıkarmış:

        * Bir hamburger yaklaşık 660 galon su gerektirir, bu da yaklaşık 200.000 ChatGPT sorgusuna eşdeğerdir.

        * ABD'li bir evde bir saatlik televizyon yayını yaklaşık 4 galon su tüketir, bu da 1.200 ChatGPT sorgusuna eşdeğerdir.

        ChatGPT'NİN GÜNLÜK SU TÜKETİMİ 3,500 MİLYON

        * ABD'deki sızdıran borular günde 10.500 milyon galondan fazla su israfına neden olurken, ChatGPT'nin tahmini küresel günlük su tüketimi yaklaşık 3.500 milyon galondur.

        * Enerji tüketimi de benzer bir model izliyor. Bir Google araması yaklaşık 0,3 watt-saat tüketirken, bir ChatGPTsorgusu yaklaşık 3 watt-saat ile 10 kat daha fazla enerji tüketir. Ancak, bir saat boyunca video izlemek , ChatGPT'den önemli ölçüde daha fazla enerji tüketir.

        * Kaliforniya Üniversitesi, Riverside'dan Shaolei Ren'in araştırması, Microsoft ve Google'ın açıklamalarıyla birlikte, yapay zekanın kayda değer ve ölçülebilir bir su ve enerji ayak izine sahip olmasına rağmen, et üretimi, verimsiz altyapı ve dijital eğlenceyle karşılaştırıldığında, çevresel etkisi nispeten küçük olduğunu ortaya koymaktadır. Su güvenliği konusunda dikkate alınması gereken asıl zorluk, yalnızca yapay zekanın kendisinde değil, sektörler genelinde su yönetiminde yatmaktadır.

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        #chatgpt
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