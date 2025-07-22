ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: Gerekirse yine yaparız

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer tesislerinin ABD saldırılarıyla 'yok edildiğini' belirterek, "Gerekli olması halinde bunu tekrar yaparız" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan, ülkesinin İran'ın nükleer tesislerini hedef alan saldırıları ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı mesajında, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Tahran'ın nükleer tesisleri ile ilgili "Zarar çok ciddi, yok edildiler" dediğini belirten Trump, "Tabii ki öyle! Tam da dediğim gibi. Ve gerekli olması halinde bunu tekrar yaparız" ifadelerini kullandı.

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ABD merkezli haber kanalı CNN'in ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının Tahran'ın nükleer silah üretme kapasitesini tam olarak engellemediği yönünde haberler yaptığını hatırlatan Trump, "Yalan haber yapan CNN yalancı 'muhabirini' derhal kovmalı, benden ve İran'ın nükleer tesislerini 'yok eden' harika pilotlardan özür dilemelidir" dedi.

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Trump, taraflı olmakla eleştirdiği CNN’in, aynı MSNBC kanalı gibi izlenme oranlarında düşüş yaşadığını iddia etti.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA SÜRECİ

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlattı.

Saldırılarda üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ile 126 kadın ve 41 çocuk olmak üzere yaklaşık 1100 kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi de yaralandı. İran ordusunun karşı saldırılarında ise İsrail'in açıklamasına göre, 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı. İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi. İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu. Trump, daha sonra İran ile nükleer görüşmelere başlamak ve Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durduracak bir anlaşma istediklerini açıkladı.