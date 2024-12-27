Eyüpsultan'da gölde balık ölümleri

Eyüpsultan'da göldeki balık ölümleri endişelendirdi
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki gölde kıyıya vuran balıklar, çevredeki vatandaşları tedirgin etti
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Pirinççi Mahallesi'ndeki Varan Gölü olarak da adlandırılan bölgede, son günlerde çok sayıda balığın kıyıya vurduğu görüldü.
Henüz nedeni belirlenemeyen balık ölümleri, mahallede yaşayanlarda tedirginliğe yol açtı..png
Bölge sakinlerinden Batın Gürses, balık ölümlerinin önce düşük sayılarda görüldüğünü ancak son günlerde bu sayının hızla arttığını belirtti.
Gürses, göle tankerle atık boşaltılmış olabileceğini veya çevredeki fabrikalardan kaynaklanan kirlilik olabileceğini iddia ederek yetkililerin duruma müdahale etmesi çağrısında bulundu..png .png