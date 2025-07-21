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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Feyenoord - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Feyenoord

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin 3. eleme turundaki rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, İsviçre'deki kura çekimi sonrasında Hollanda'nın Feyenoord takımıyla eşleşti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 13:15 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:06
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        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekilirken, bu turda mücadele edecek temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda'nın Feyenoord takımı ile eşleşti.

        Rakibiyle ilk maçını 5 veya 6 Ağustos tarihinde Rotterdam'da oynayacak olan Fenerbahçe, rövanşta ise rakibini 12 Ağustos'ta Kadıköy'de ağırlayacak.

        Sarı-lacivertliler, rakibini saf dışı bırakması halinde play-off turuna yükselecek. Kanarya, bu turu da geçtiği takdirde ise Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına adını yazdıracak.

        Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi lig etabında devam edecek.

        PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLER DE BELLİ OLDU

        Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Sarı-lacivertliler, Feyenoord'u saf dışı bırakırsa, Benfica - Nice eşleşmesinin galibi ya da Club Brugge - Salzburg /Brann eşleşmelerinden çıkan takımla play-off turunda karşılaşacak.

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        ROBIN VAN PERSIE ÇALIŞTIRIYOR

        Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Feyenoord'u tanıdık bir isim çalıştırıyor. Sarı-lacivertlilerde 2015-2018 yılları arasında forma giyen Robin van Persie, Hollanda ekibinin teknik direktörlüğünü yapıyor. 41 yaşındaki teknik adam, 24 Şubat’ta Feyenoord’un başına geçmişti. Robin van Persie, 2015/16 sezonunda Manchester United’dan sarı-lacivertli ekibe transfer olmuş, çıktığı 87 maçta 36 gol atmıştı.

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