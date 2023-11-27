İptal edilen vapur ve feribot seferleri listesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan sarı ve turuncu uyarıların ardından araştırılmaya başlandı. İstanbul başta olmak üzere batı bölgelerde etkisini gösteren fırtına ve sağanak yağışın ardından İDO, BUDO'dan son dakika iptal açıklamaları geldi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini açıklandı. İşte 27 Kasım Pazartesi iptal edilen feribot ve vapur seferleri sorgulama ekranı...