Vanspor FK: 3 - Amed SK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Vanspor FK sahasında Amed SK'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve 5 maç aradan sonra galip geldi.
Trendyol 1. Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Vanspor FK ile Amed SK kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Vanspor'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikda Xesc, 84'te Bekir Can Kara ve 90+7'de ise Medeni Bingöl kaydetti.
5 maç sonra kazanan Vanspor, 12 puana yükseldi. Amed ise 13 puanda kaldı.
Ligin 9. haftasında Vanspor FK deplasmanda Erzurumspor'a konuk olacak. Amed SK ise sahasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.