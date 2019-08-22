Van Valiliği'nden müdahale açıklaması

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, kayyum protestoları sırasında çıkan olaylar hakkında bilgi verildi.

Yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan başkan vekilliği görevlendirilmesini protesto etmek için toplanan ve kanunsuz eylem yapan gruplar için görevlendirilmiş Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli personele, bekleme yaptıkları Van il merkezi Yüzbaşıoğlu Sokak'ta bir şahıs tarafından demir tabure ile saldırıda bulunulmuştur. Saldırı sonucu bir polis memurumuz yüzünden, boynundan ve kolundan yaralanmıştır. Saldırıda bulunan şahıs kovalamaca sonucu zor kullanılarak yakalanmıştır" denildi.

Gözaltına alınan kişi için yapılan açıklamada, "Şahsın 2013 yılında PKK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığı, 2014 yılında Diyarbakır ilinde güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu ve çok sayıda suç kaydının olduğu ayrıca, psikolojik rahatsızlığının (şizofren) bulunduğu anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.