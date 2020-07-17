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Van'da, keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan polisler, memleketlerinde sonsuzluğa uğurlandı.

Polis memuru Burak Derya için, memleketi Mersin'in Anamur ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki babaevinden helallik alınmasının ardından meslektaşlarının omzunda törenin yapılacağı Kıbrıs Camisi'ne getirildi.

Törene, şehidin annesi Firdevs, babası Özcan ve kız kardeşi Çiğdem Derya'nın yanı sıra yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, bazı milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit annesi Firdevs Derya, tören sırasında "Oğlum, tüm arkadaşların toplanmış buraya. Yavrum, tüm meslektaşların burada bak." diye ağıt yaktı. Acılı anneyi, görevli polisler ve yakınları teskin etti.

Şehidin cenazesi cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Ovabaşı Mahallesi mezarlığına götürüldü.

ANKARA'DA DA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Şehit olan polis memuru Mustafa Keskin ve pilot polis Samet Üstüner de Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehitler Üstüner ve Keskin için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine, şehitlerin ailelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcıları Mevlüt Karakaya ve Yaşar Yıldırım, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Adem Çakıcı ve Selami Hüner, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve bazı milletvekilleri ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehitlerin naaşlarının başında polisler nöbet tuttu.

Protokol üyeleri, şehit yakınlarının yanına giderek taziyelerini iletti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Üstüner ve Keskin'in naaşları, törene katılan protokol üyeleri ile şehit yakınlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı.

İZMİR'DE DE BÜYÜK ACI

Şehit olan 7 emniyet mensubundan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın cenazesi de İzmir'de toprağa verildi.

Şehit Güzelay'ın (27) naaşı, Torbalı ilçesinde babaevinde helallik alınmasının ardından Gaziemir 15 Temmuz Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, şehidin eşi komiser Gözde Güzelay, annesi Zakire, babası Mustafa, kardeşleri Selçuk ve Mustafa Güzelay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, AK Parti İzmir milletvekilleri Binali Yıldırım, Hamza Dağ, Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel ile Kamil Okyay Sındır, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, diğer protokol üyeleri, milli sporcular, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri, şehidin anne ve babasına taziyelerini iletti.

Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazından sonra Bornova Işıkkent Şehitliği'ne defnedildi.

KOMİSER YARDIMCISI AYDOĞAN İÇİN BURSA'DA TÖREN DÜZENLENDİ

Kırıma uğrayan uçakta bulunan Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'nde görevli İHA pilotu ve komiser yardımcısı İrfan Aydoğan (29) da şehit oldu.

Dün akşam saatlerinde Van'da düzenlenen askerî törenin ardından Bursa'ya getirilen şehit komiser yardımcısının cenazesi, namaz öncesi baba ocağına getirildi.

Gözyaşları içerisinde baba evine getirilen İrfan Aydoğan'ın naaşı burada edilen duaların ardından cenaze namazının kılınacağı Mihraplı Camii'ne götürüldü.