92 milyon liralık bahis vurgunu!

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Van merkezli 13 ilde yasa dışı bahis organizasyonunun yönetim kademesine yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ile, 21 Aralık tarihinde 7 paravan şirketin ve şahıslara ait banka hesaplarının kontrol ve yönetimini sağlayan, yasa dışı bahis organizasyonunun yönetim kademesinde olduğu tespit edilen 28 şahsın yakalanmasına yönelik Van merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Isparta, Adana, Gümüşhane, Siirt, Hakkari, Muğla ve Şanlıurfa illerinde operasyon gerçekleştirildi.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 21 kişi gözaltına alınırken, 7 şüpheli şahsın yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal, yasa dışı bahis organizasyonunda para transferlerinde kullanılan hesaplara tanımlı sim kartlar, para sayma makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

HESAPLAR MAHKEME KARARI İLE BLOKE EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis organizasyonu içerisinde bulunan 7 paravan şirkete ve 101 şahsın banka hesapları üzerinden 92 milyon 661 bin 488,66 TL para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi. Para transferinin tespiti üzerine 46 banka hesabı mahkeme kararı ile bloke edildi.