Farklı göz renkleri, beyaz tüyleriyle dünyaca ünlü olan Van kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villası´nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van Kedi Villası, bu yıl pandemi nedeniyle bir süre ziyarete kapatıldı.
Haziranda yeni normalleşme süreciyle yeniden kapılarını ziyaretçilere açan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, sosyal mesafe kuralına uyulmayan ve maske takmayan ziyaretçileri kabul etmiyor.
DHA'nın haberine göre bu yıl pandemi nedeniyle zor bir süreç geçiren Van kedilerinin yavrulama döneminde de gecikme yaşandı.
Doğumları, pandemiden dolayı yavaşlatmak zorunda kaldıklarını söyleyen Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, sağlık açısından risk oluşturmamak adına çiftleştirme sayısını da bu yıl sınırlı tuttuklarını belirtti.
Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Kedilerimizin yavru doğumları pandemiden dolayı gecikmeli gerçekleşti. Bizler de doğumları pandemiden dolayı yavaşlatmak zorunda kaldık. Bundan dolayı da birçok yavru doğumu yeni gerçekleşmeye başladı. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yıl boyunca yavru bulunuyor. Ancak yeni dünyaya gelen 25 kadar kedimiz 2020 yılının son yavruları olarak dünyaya geldi. Bu yıl pandemiden dolayı çiftleştirmeyi az yaptığımız için yavru sayımızda da azalma oldu. Yavru sayımızın düşmesini de biz normal karşılıyoruz. Sağlık açısından risk oluşturmamak adına çiftleştirme sayısını da bu yıl sınırlı tuttuk."
MASKESİZ ZİYARETÇİ KABUL EDİLMİYOR
Pandemi nedeniyle tedbirlerini arttırdıklarını söyleyen Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Pandeminin ilk günlerinden itibaren Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni ziyarete kapattık. Haziran ayındaki kontrollü normalleşmeye kadar. Normalleşme sürecinden sonra hayvanlarla mesafeyi ve ziyaretçilerin maske ve kendi mesafeleriyle ilgili çalışmalar yaptık ve kontrollü bir şekilde merkezimizi ziyaretçilere açtık. Gerekli tüm önlemlerimizi almış durumdayız. Giriş ve çıkışlarda dezenfektanlarımız mevcut. Maskesiz hiçbir ziyaretçi kabul etmiyoruz. Ziyaretçilerin hayvanlara temas etmesini kesinlikle yasakladık. Pandemi sonrası ziyaretçi sayısında da büyük düşüş yaşandı" dedi.
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