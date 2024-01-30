Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Van İlçeleri: Van İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

        Van ilçeleri: Van ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç?

        Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Van, ülkemizin en kalabalık 19. şehridir. Yüz ölçümü itibariyle ise ülkemizin en büyük 6. şehri olarak bilinir. Kuzeyden Ağrı, batıdan Bitlis, güneybatıdan Siirt, güneyden Hakkari illeriyle, doğudan da İran'la sınırlıdır. Van ilçeleri: Van ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 10:37 Güncelleme: 30.01.2024 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van İlçeleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünyanın hala yaşanılan en eski kentlerinden biri olan Van’da insan yerleşiminin tarihi M.Ö. 7000’li yıllara kadar uzanmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi’nin en kalabalık şehri olan Van, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Van ilçeleri nelerdir? Van’ın ilçeleri tam listesi nedir? Van merkez ilçeleri hangi ilçelerden oluşur? Van ilçeler haritası hangi ilçeleri kapsar? İşte, merak edilen detaylar.

        Van İlçeleri

        REKLAM

        Ülkemizin en güzel şehirlerinden biri olan Van; tarih, doğa ve kültür turizmi açısından da önemli bir yere sahiptir. 2014 yılında büyükşehir statüsüne kavuşan Van, gerek mutfağıyla gerekse gezilecek önemli tarihi yapılarıyla adından söz ettirmektedir. Ülkemizin en büyük gölü olan Van Gölü il sınırları içerisinde bulunmaktadır. Van Gölü’nün çevresi volkanik dağlarla çevrilidir ve çöküntü durumundadır. Van’da karasal iklim hâkim olduğundan dolayı kış ayları oldukça sert geçmekte ve karlı gün sayısı da oldukça fazladır. Ziyaret etmeden önce iklim koşullarını da göz önünde bulundurmanızı öneririz. Van’ın 3’ü merkez ilçe olmak üzere 13 ilçesi bulunmaktadır. İşte, Van’ın ilçeleri:

        Merkez İlçeler:

        • Edremit
        • İpekyolu
        • Tuşba

        Diğer İlçeler:

        • Bahçesaray
        • Başkale
        • Çaldıran
        • Çatak
        • Erciş
        • Gevaş
        • Gürpınar
        • Muradiye
        • Özalp
        • Saray

        Van'ın İlçeleri

        Gerek doğal oluşumları gerekse tarihi yapılarıyla dikkat çeken bir şehirdir Van. Farklı kültürler ve toplulukların bir arada yaşayabildiği güzide bir coğrafyadır. Van'da 20. yüzyıla kadar Ermeni, Türk, Kürt, Arap, Zaza nüfusu yaşamıştır. Gelenekleri ise Osmanlı ve İran etkisinde gelişmiştir. Van ilimizde tarihi dokunuşlara şahit olabileceğiniz pek çok yapı yer almaktadır.

        REKLAM

        Urartuların siyasi merkezi olan ve geniş bir kaya parçasının üstüne inşa edilen Van Kalesi, Urartular tarafından inşa edilen bir diğer kale olan Hoşap Kalesi, Urartu kralı II. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi, Ermeniler için manevi değeri yüksek olan Yedi Kilise, bölgenin önde gelen tarihi yapılarındandır. Bunun dışında Halime Hatun Kümbeti, Surp Harç Kilisesi olarak da bilinen Akdamar Kilisesi, Ayanıs ve Amik Kalesi, şehrin bir diğer önemli tarihi duraklarındandır.

        Doğal güzelliklerinin başında ise Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü gelmektedir. Van ve Bitlis illeri sınırları içerisinde bulunan Nemrut volkanik dağının patlaması sonucu, bölgedeki tektonik çöküntü alanının önünün kapanmasıyla oluşmuş bir volkanik set gölüdür. Muradiye Şelalesi, Van Kedi Evi, Van Urartu Müzesi ve Van Hışet Kalesi, gezip görebileceğiniz diğer doğal ve kültürel yapılardır. Van ilimize bağlı 13 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: Edremit, İpekyolu, Tuşba, Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray.

        Van Merkez İlçeleri

        Van ilinin güncel nüfusu 1.128.749 olarak açıklanmıştır. Şehrin gelişmişliğinden dolayı nüfus miktarı pek çok şehre göre fazladır. Van’ın nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe İpekyolu ilçesidir, aynı zamanda ticaret merkezi olarak da bilinmektedir. En az olduğu ilçe ise Bahçesaray ilçesidir. Van ilinin 3 merkez ilçesi bulunmaktadır. İşte, Van merkez ilçeleri:

        REKLAM

        Merkez İlçeler:

        • Edremit
        • İpekyolu
        • Tuşba

        Van İlçeler Haritası

        Van’ın ilçeleri hakkında detaylı bilgiye harita yardımıyla ulaşım sağlayabilir; ilçelerin konumları ve büyüklükleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Van’ın ilçeleri harita üzerinde şu şekilde gösterilmiştir:

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        Teksas krizi sürüyor: Sınırda göçmen hareketliliği!
        Teksas krizi sürüyor: Sınırda göçmen hareketliliği!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Bakan Yerlikaya açıkladı! 2023'te teröristlere darbe
        Bakan Yerlikaya açıkladı! 2023'te teröristlere darbe
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        ABD'nin dünyaya silah satışları yıl rekor düzeye ulaştı
        ABD'nin dünyaya silah satışları yıl rekor düzeye ulaştı
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyici yeni adım
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyici yeni adım
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Habertürk Anasayfa