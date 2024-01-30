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Dünyanın hala yaşanılan en eski kentlerinden biri olan Van’da insan yerleşiminin tarihi M.Ö. 7000’li yıllara kadar uzanmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi’nin en kalabalık şehri olan Van, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Van ilçeleri nelerdir? Van’ın ilçeleri tam listesi nedir? Van merkez ilçeleri hangi ilçelerden oluşur? Van ilçeler haritası hangi ilçeleri kapsar? İşte, merak edilen detaylar.

Van İlçeleri

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Ülkemizin en güzel şehirlerinden biri olan Van; tarih, doğa ve kültür turizmi açısından da önemli bir yere sahiptir. 2014 yılında büyükşehir statüsüne kavuşan Van, gerek mutfağıyla gerekse gezilecek önemli tarihi yapılarıyla adından söz ettirmektedir. Ülkemizin en büyük gölü olan Van Gölü il sınırları içerisinde bulunmaktadır. Van Gölü’nün çevresi volkanik dağlarla çevrilidir ve çöküntü durumundadır. Van’da karasal iklim hâkim olduğundan dolayı kış ayları oldukça sert geçmekte ve karlı gün sayısı da oldukça fazladır. Ziyaret etmeden önce iklim koşullarını da göz önünde bulundurmanızı öneririz. Van’ın 3’ü merkez ilçe olmak üzere 13 ilçesi bulunmaktadır. İşte, Van’ın ilçeleri:

Merkez İlçeler:

Edremit

İpekyolu

Tuşba

Diğer İlçeler:

Bahçesaray

Başkale

Çaldıran

Çatak

Erciş

Gevaş

Gürpınar

Muradiye

Özalp

Saray

Van'ın İlçeleri

Gerek doğal oluşumları gerekse tarihi yapılarıyla dikkat çeken bir şehirdir Van. Farklı kültürler ve toplulukların bir arada yaşayabildiği güzide bir coğrafyadır. Van'da 20. yüzyıla kadar Ermeni, Türk, Kürt, Arap, Zaza nüfusu yaşamıştır. Gelenekleri ise Osmanlı ve İran etkisinde gelişmiştir. Van ilimizde tarihi dokunuşlara şahit olabileceğiniz pek çok yapı yer almaktadır.

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Urartuların siyasi merkezi olan ve geniş bir kaya parçasının üstüne inşa edilen Van Kalesi, Urartular tarafından inşa edilen bir diğer kale olan Hoşap Kalesi, Urartu kralı II. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi, Ermeniler için manevi değeri yüksek olan Yedi Kilise, bölgenin önde gelen tarihi yapılarındandır. Bunun dışında Halime Hatun Kümbeti, Surp Harç Kilisesi olarak da bilinen Akdamar Kilisesi, Ayanıs ve Amik Kalesi, şehrin bir diğer önemli tarihi duraklarındandır.

Doğal güzelliklerinin başında ise Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü gelmektedir. Van ve Bitlis illeri sınırları içerisinde bulunan Nemrut volkanik dağının patlaması sonucu, bölgedeki tektonik çöküntü alanının önünün kapanmasıyla oluşmuş bir volkanik set gölüdür. Muradiye Şelalesi, Van Kedi Evi, Van Urartu Müzesi ve Van Hışet Kalesi, gezip görebileceğiniz diğer doğal ve kültürel yapılardır. Van ilimize bağlı 13 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: Edremit, İpekyolu, Tuşba, Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray.

Van Merkez İlçeleri

Van ilinin güncel nüfusu 1.128.749 olarak açıklanmıştır. Şehrin gelişmişliğinden dolayı nüfus miktarı pek çok şehre göre fazladır. Van’ın nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe İpekyolu ilçesidir, aynı zamanda ticaret merkezi olarak da bilinmektedir. En az olduğu ilçe ise Bahçesaray ilçesidir. Van ilinin 3 merkez ilçesi bulunmaktadır. İşte, Van merkez ilçeleri:

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Merkez İlçeler:

Edremit

İpekyolu

Tuşba

Van İlçeler Haritası

Van’ın ilçeleri hakkında detaylı bilgiye harita yardımıyla ulaşım sağlayabilir; ilçelerin konumları ve büyüklükleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Van’ın ilçeleri harita üzerinde şu şekilde gösterilmiştir:

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