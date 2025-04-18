Giyim mağazasına silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!
Van'da, bir giyim mağazasına öğle saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı
Van'ın İpekyolu ilçesinde Şerefiye Mahallesi'ndeki Ferit Melen Caddesi'nde bir giyim mağazasına silahlı saldırı düzenlendi.
5 kişinin yaralandığı saldırı nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
AA'da yer alan haberlere göre yaralılar gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Tedavi altına alınan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
SALDIRGANLAR ARANIYOR
Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.