Çekilmeyle eski medeniyetler tarafından gölün kıyısında inşa edilen yapıların ve limanların su yüzeyine çıktığını ifade eden Alaeddinoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bilindiği gibi su medeniyettir. Dolayısıyla suyun yarattığı atmosfer insanların kıyılara yerleşmelerini sağlamıştır. Van Gölü de bunlardan birisidir. Geçmişte burada bir medeniyet kurulmuş. Onların gölün kıyısında inşa ettikleri yapılar, limanlar şimdi bu gölün çekilmesi ile su yüzeyine çıkmaya başladı. Dünyanın birçok ülkesinde ya da ülkemizde bunu merak eden insanlar için bir fırsat oluşturuyor. Yani geçmişe yolculuk yapma şansı onlara tanıyor. Bu da turizm açısından düşünülebilir bir durum. Gölün alan kaybı ve yaşanan tahribat çok bariz bir şekilde görülüyor. Bu alan kaybı maalesef devam edecek çünkü iklim değişikliğindeki süreç ısınmanın daha da artarak süreceğine işaret ediyor."