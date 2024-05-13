Van Gölü mikrobiyalit tarlasına döndü!
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle suyun çekilmesi sonucu Van Gölü sahili adeta mikrobiyalit tarlasına döndü
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Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van ve Bitlis sınırlarındaki Van Gölü'nde, iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle çekilen suyun yeri dolmayınca ortaya çıkan mikrobiyalitler de dikkat çekti.
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Tatvan İncekaya köyü sahillerinde su çekilmesiyle mikrobiyalitler, ortaya çıktı. Van Gölü’ndeki mikrobiyalitler, dalış turizmi açısından da önemli bir yere sahip.
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Her geçen gün farklı bölgelerde görülen mikrobiyalitler, özellikte Tatvan'ın Van Gölü kıyısında yer alan İncekaya köyünde, görüntüsüyle adeta mikrobiyalit tarlalarını andırıyor.
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Fotoğrafçılar, Van Gölü sahilinde ortaya çıkan farklı boyutlardaki yüzlerce mikrobiyaliti görüntüledi. Oluşan görüntüler bir yandan görsel güzellik sunarken, diğer taraftan ise su çekilme seviyesinin boyutunu gözler önüne serdi.
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Bölge halkı gördükleri manzara karşında şaşırdıklarını söylerken, geçen yıl ile bu sene arasında çok büyük fark olduğunu belirtti.
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Serkan Sönmez, "Tatvan ilçesine bağlı İncekaya köyünde suların çekilmesiyle beraber doğal güzellikler oluşmakta. İl dışından gelen turistlerin ilgisini çekmekle beraber burada yaşayan vatandaşları da tedirgin etmektedir.
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Bunun sebebi Tatvan'da ve çevre ilçelerde hissedilen kuraklık. Van Gölü'nün çok fazla çekilmesi, yerli halkı da tedirgin etmektedir" dedi.