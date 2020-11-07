Türkiye'de bulunan 453 kuş türünden neredeyse yarısının yaşadığı Van'daki Erçek Gölü, yerli türlerin yanı sıra flamingolar gibi göçmen kuşların da önemli konaklama ve üreme alanını oluşturuyor.
DHA'nın haberine göre kuş cenneti olarak bilinen Erçek Gölü; kılıçgaga, büyük cılbıt, kara boyunlu, batağan, angıt, yaz ördeği, Van denizi martısı gibi onlarca kuş türünü barındırıyor. Kuş cenneti, yalnız yerel türlerin değil flamingolar gibi göçmen kuşların da önemli konaklama ve üreme alanı olarak dikkat çekiyor.
HER YIL FESTİVAL DÜZENLENİYOR
Dünyanın en büyük flamingo konaklama alanlarından birine ev sahipliği yapan Erçek Gölü bu yıl da güzelliği ve narinliğiyle bilinen bu kuşları ağırladı. Havaların ısınmasıyla birlikte Van Gölü Havzası'nda birçok noktaya gelen flamingolar her yıl düzenli olarak ilkbahar aylarında gelip, kasım ayına kadar havzada konaklıyor.
Kasım ayı sonuna kadar Van Gölü sahillerinde konaklayan flamingolar, havaların soğumasıyla birlikte sıcak bölgelere göç ediyor. Erçek Gölü'nde her yıl 'Doğunun Kanatları Erçek Gölü Flamingo Festivali' de düzenleniyor. Festival için sabah erken saatlerde Karagündüz Mahallesi'ne gelenler, Erçek Gölü sahilinde oluşturulan gözlem istasyonlarında flamingo ve diğer kuş türlerini dürbünlerle izleme fırsatını yakalıyor.
FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN ÇOK SAYIDA ZİYARETÇİ GELİYOR
Doğa Koruma ve Milli Parklar 14'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bu bölgelerde avlanma yasağını kontrol ederek, flamingoların daha rahat konaklamaları için çalışma yürütürken, jandarma ekipleri de bölgede sürekli devriye gezerek, kontrollerini sürdürüyor. Flamingoların önemli konaklama merkezi olan Erçek Gölü sonbaharda da ziyaretçi akına uğradı. Birçok doğa tutkunu ve fotoğrafçı bölgeye gelerek, flamingoların eşsiz görüntülerini kayıt altına aldı. Fotoğraf çekmek için bölgeye gelen vatandaşlar da bu görsel şöleni izlerken bir yandan da cep telefonlarıyla flamingoların eşsiz güzelliğini çekmeyi ihmal etmedi.
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