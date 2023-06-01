DSİ 17'nci Bölge Müdürü Ayhan Şahna, "Bu sene bu bölgeden faydalanacak olan çiftçilerimiz suda sıkıntı yaşayacak. Burada kısıntılı sulama sürecine gireceğiz. Su miktarına daha az ihtiyaç duyulan ürünler ile tarım yapılacak. Van'ın en büyük baraj gölü olan Sarımehmet Baraj Gölü'nde ise yaklaşık 179 milyon metreküp depolaması var. Şu an 30 milyon metreküp suyumuz var. Geçen sene yine mukayesesini yaptığımızda geçen yıl barajımızdaki doluluk oranımız yüzde 25 seviyelerinde. Bu sene ise yüzde 17 seviyesinde. Yani geçen yıldan daha kötü konumdayız. Gürpınar sınırları içerisinde ki Zernek Barajımızın da toplam aktif hacmi 86 milyon metreküp. Şu an itibariyle elimizde 53 milyon metreküp suyumuz hazır durumda. Geçen seneyle bu seneyi mukayese edecek olursak geçen yıl bir doluluk oranımız 86 milyon. Bu yıl ise doluluk oranımız 61 milyon. Yani geçen seneye göre yüzde 20 civarında eksik konumdayız" diye konuştu.