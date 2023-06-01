Tarımda da ciddi olarak vatandaşa suyu ulaştırmada zorluk yaşadıklarını belirten Şahna, "Erciş ilçesinde 2 barajımız var. Koç Köprü Barajı'nın aktif olan doluluk miktarı 64 milyon metreküp olması lazım. Şu anda miktarımız 57 milyon metreküp civarında. Barajdaki bugünkü tarih itibarıyla doluluk oranımız yüzde 91 seviyesi. Bölgede istenilen yağış noktasında bir sorunumuz yok. Vatandaşımız, çiftçimiz barajdan suyunu almada, istediği tarımı yapmak da serbest olacak ancak suyu israf etmemek şartıyla. Yine Erciş'te Morgedik Barajı'nın aktif hacmimiz 90 milyon metreküp, bugün itibarıyla 37 milyon metreküp civarında. Burada geçen seneyle bu senenin arasına mukayese edecek olursak bugünkü tarih itibarıyla geçen yıl barajımız yüzde 98 seviyelerindeyken, şu anda barajımızdaki doluluk oranımız yüzde 41 seviyesinde" dedi.