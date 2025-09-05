Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Resim 'Van Gogh: Işığın İzinde' rekor kırdı

        'Van Gogh: Işığın İzinde' rekor kırdı

        23 Ağustos'ta kapılarını açan "Van Gogh: Işığın İzinde" sergisi, ilk 10 günde 25 binin üzerinde yerli ve yabancı sanatsever tarafından ziyaret edildi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 13:10 Güncelleme: 05.09.2025 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Van Gogh: Işığın İzinde' rekor kırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ’nin ev sahipliğinde, Dijital Deneyim Merkezi’nde düzenlenen sergi, ünlü ressam Vincent Van Gogh’un evrensel mirasını ileri teknolojiyle bir araya getirerek sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Sanatçının ışığı takip ederek umut ve mutluluk peşinde koştuğu yaşam öyküsünü farklı boyutlarda keşfetme imkânı veren sergi; yapay zekâ, sanal ve artırılmış gerçeklik, interaktif projeksiyonlar ve mekâna uyarlanmış enstalasyonlarla Van Gogh’un dünyasını yeniden yorumluyor.

        Türkiye’nin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Merkezi’nde 23 Ağustos’ta kapılarını açan “Van Gogh: Işığın İzinde” sergisi, ilk 10 günde 25 binin üzerinde yerli ve yabancı kişi tarafından ziyaret edildi. Sergi, her yaştan ziyaretçiye hem sanatı hem de teknolojiyi buluşturan benzersiz bir yolculuk yaşatıyor. Sergide, 6 sanatçıya ait 13 dijital eser yer alıyor. Sanatçılar; Design in Situ, Fuat Genç, Lucid Realities, Nohlab, Özde Karadağ, Ufuk Barış Mutlu.

        Sanatı, teknolojiyi ve mekânsal deneyimi bir araya getiren “Van Gogh: Işığın İzinde” sergisi, 31 Aralık 2025 tarihine kadar Dijital Deneyim Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Dijital Deneyim Merkezi
        #Van Gogh
        #sergi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Eski Başkan Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyat oldu
        Eski Başkan Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyat oldu
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        Alaattin Köseler hakkında tahliye kararı
        Alaattin Köseler hakkında tahliye kararı
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Borsada kör dövüşü
        Borsada kör dövüşü
        AR-GE personeline vergi muafiyeti
        AR-GE personeline vergi muafiyeti
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Sonbaharın renkli sırrı
        Sonbaharın renkli sırrı
        Rus lider Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı
        Rus lider Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı
        Habertürk Anasayfa