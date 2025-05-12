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        Haberler Spor Futbol İngiltere Van Dijk'tan Arnold açıklaması - Futbol Haberleri

        Van Dijk'tan Arnold açıklaması

        Liverpool'un stoperi Virgil van Dijk, takımdan ayrılması beklenen Trent Alexander-Arnold'a ilişkin, ""Trent'in ayrılığı mı? Benim için şu anda Liverpool'dan başka bir yer yok," dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 16:29 Güncelleme: 12.05.2025 - 16:29
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        Van Dijk'tan Arnold açıklaması!
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        Liverpool'un defans oyuncusu Virgil van Dijk, takım arkadaşı Trent Alexander-Arnold'un geleceğiyle ilgili konuştu.

        "Trent'in ayrılığı mı? Benim için şu anda Liverpool'dan başka bir yer yok," diyen Van Dijk, sezon sonu yapılacak transferlerin belirleyici olacağını vurguladı:

        "KULÜBE VE KARARLARI VERENLERE GÜVENİYORUM"ü

        "Bu yaz bizim için çok önemli olacak. Kulübe ve alacakları kararlara güveniyorum. Gerekli takviyeler yapılırsa, bir adım daha ileri gidebiliriz." dedi.

        SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

        Hollandalı savunmacı, geçtiğimiz günlerde Liverpool ile olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

        PERFORMANSI

        Bu sezon Liverpool formasıyla 48 maça çıkan Van Dijk, 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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