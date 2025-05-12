Van Dijk'tan Arnold açıklaması!

Liverpool'un defans oyuncusu Virgil van Dijk, takım arkadaşı Trent Alexander-Arnold'un geleceğiyle ilgili konuştu.

"Trent'in ayrılığı mı? Benim için şu anda Liverpool'dan başka bir yer yok," diyen Van Dijk, sezon sonu yapılacak transferlerin belirleyici olacağını vurguladı:

REKLAM advertisement1

"KULÜBE VE KARARLARI VERENLERE GÜVENİYORUM"ü "Bu yaz bizim için çok önemli olacak. Kulübe ve alacakları kararlara güveniyorum. Gerekli takviyeler yapılırsa, bir adım daha ileri gidebiliriz." dedi.

SÖZLEŞMESİNİ UZATTI Hollandalı savunmacı, geçtiğimiz günlerde Liverpool ile olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. PERFORMANSI Bu sezon Liverpool formasıyla 48 maça çıkan Van Dijk, 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.