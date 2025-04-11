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        Haberler Spor Diğer Boks Van der Vorst'tan Türkiye Boks Federasyonu'na ziyaret - Diğer Haberleri

        Van der Vorst'tan Türkiye Boks Federasyonu'na ziyaret

        Dünya Boks Başkanı Boris van der Vorst, Türkiye Boks Federasyonu'na ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 19:13 Güncelleme: 11.04.2025 - 19:13
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        Van der Vorst'tan Türkiye Boks Federasyonu'na ziyaret
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        Dünya Boks (World Boxing) Başkanı Boris van der Vorst, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'nu ziyaret etti.

        Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından tanınan ve Türkiye'nin de üyeleri arasında bulunduğu Dünya Boks'un başkanı Van der Vors, Ankara'da Hekimoğlu'yla bir araya geldi.

        Federasyonun merkezinde gerçekleşen toplantıda iki başkan arasında fikir alışverişi yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Hekimoğlu, "Sayın Vors'un bir sloganı var 'Hep birlikte.' Biz de inşallah hep birlikte hem Avrupa hem de dünya boksuna katkı sağlayacağız. Kendisiyle istişare içinde olacağız ve dünya boksuna yön vereceğiz." ifadelerini kullandı.

        Dünya Boks Başkanı Van der Vors ise Türkiye'nin dünyadaki en güçlü boks federasyonlarından birine sahip olduğunu ve sporcularının da büyük başarılar elde ettiğini vurgulayarak, "Avrupa'da da güçlü bir organizasyon kurmak ve Türkiye'de büyük uluslararası etkinlikler düzenlemek istiyoruz. Türkiye'deki kadın boksörlerden gerçekten etkilendim. Başkan ve yönetim kurulunu, ekibini yeni gördüm. Çok deneyimli görünüyorlar ve Türkiye Boks Federasyonunun başarısı için çok motive olmuş durumdalar. Bu yüzden, onlarla tanışmak ve gelecekteki iş birliğini görüşmek için burada olmaktan çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

        IOC'nin 26 Şubat'ta tanıdığı Dünya Boks'a, Türkiye dahil 100'e yakın ulusal federasyon üye oldu.

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