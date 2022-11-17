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Van'daki 49'uncu haftadaki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Van'da, dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 49'uncu haftada da bir araya gelerek yürüdü. 15 yaşındayken dağa kaçırılan ağabeyi Nurullah Salim için evlat nöbetine katılan Şahin Salim, "Gel, devletin şefkatli ellerine teslim ol. Anne ve baban seni çok özlüyor. Seni dağlarda kaybetmek istemiyoruz" dedi

Giriş: 17.11.2022 - 15:11 | Güncelleme: ABONE OL
Van'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı - güncel haberler
Van'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
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DHA

Van'da, dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan ailelere, 49'uncu haftada bir aile daha katıldı.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 49'uncu haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde "Dağları kurtlara, kuşlara bırakın", "Çocuklarımızı istiyoruz", "Anneler nöbette", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" yazılı dövizlerle yürüdü.

İL BİNASINDAN YÜKSEK SESLE MÜZİK ÇALINDI

HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

HDP İl Başkanlığı binasından da ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı. Müzik sesine tepki gösteren aileler, terör örgütü PKK aleyhinde slogan attı.

AĞABEYİ İÇİN EYLEME KATILDI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 yaşındayken dağa kaçırılan ağabeyi Nurullah için eyleme katılan Şahin Salim, "Ağabeyim gelene kadar bu eylemi sürdüreceğim. Ağabey; beni görüyorsan, duyuyorsan aile olarak perişan haldeyiz. Gel, devletin şefkatli ellerine teslim ol. 2014 yılında dağa kaçırıldı. O günden bugüne hiçbir haber alamıyoruz. Anne ve baban seni çok özlüyor. Seni dağlarda kaybetmek istemiyoruz" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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