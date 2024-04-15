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        Haberler Gündem Güncel Yurt genelinde hava sıcaklığı artacak

        Yurt genelinde hava sıcaklığı artacak

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yurt genelinde yarından itibaren artması beklenen sıcaklıkların bazı illerde 30 derecenin üzerine çıkacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 22:48 Güncelleme: 15.04.2024 - 22:48
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        Yurt genelinde hava sıcaklığı artacak
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklarda artış beklendiğini belirtti.

        Fotoğraf: AA

        MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

        Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde seyretmesinin beklendiğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

        "Bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülmekte. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum. Bununla birlikte doğal oksijen kaynağımız olan ormanlarımızda da havaların ısınmasıyla beraber herhangi bir yangın olmaması için tüm vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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