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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Santos ve Rıza Çalımbay için tazminat açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Santos ve Rıza Çalımbay için tazminat açıklaması!

        Beşiktaş, Fernando Santos'a ödenen tazminat ve Rıza Çalımbay'a yapılan ödemelerle ilgili bir açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 20:28 Güncelleme: 15.04.2024 - 20:28
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        Beşiktaş'tan Santos ve Çalımbay açıklaması!
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        Beşiktaş, resmi internet sitesinden bu sezon görev yapan Fernando Santos ve Rıza Çalımbay'a yapılan ödemelerle ilgili bir açıklama yaptı.

        Siyah-beyazlılar, Santos'a 500 bin euro tazminat ödeneceğini, Rıza Çalımbay'a ise 7 Milyon 220 Bin TL ödendiğini açıkladı. Beşiktaş, bu rakamlar dışında çıkan haberlerle ilgili suç duyurunda bulunduğunu açıkladı.

        Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

        "Teknik Direktörümüz Sayın Fernando Santos'la yaptığımız sözleşmeyi sonlandırmış bulunuyoruz. Kendisine bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz.

        Başkanımız Hasan Arat ve Yönetim Kurulumuzun şeffaf yönetim ilkesi gereği, yönetimimiz döneminde sözleşmesi feshedilen 2 teknik direktörün net maaş ve fesih tazminatı ile ilgili açıklamamızı kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.

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        Sayın Fernando Santos ve ekibine, kulübümüzde görev aldıkları 09.01.2024-14.04.2024 dönemi için 865.487 EURO net ödeme yapılmıştır.

        Fernando Santos'la yapılan sözleşme gereği kendisine verilmesi gereken 500.000 EURO fesih tazminatı, kendi isteği doğrultusunda 150.000 EURO'su kendisine, 350.000 EURO'su teknik ekibine olmak üzere, net olarak ödenecek olup ödemeler Mayıs 2024 sonundan itibaren 5 eşit taksit halinde yapılacaktır.

        Sayın Rıza Çalımbay ve ekibine ise kulübümüzde görev aldıkları 10.11.2023-18.12.2023 dönemi için 7 milyon 220 bin TL ödenmiştir.

        Bu yükümlülükler dışında başka herhangi bir yükümlülüğümüzün bulunmadığını, sözleşme fesihlerinde Kulübümüzün menfaatlerinin korunması adına örnek bir sözleşme imzalandığını ve söz konusu sözleşmelerin Denetim Kurulumuza teslim edildiğini camiamızın bilgisine sunarız.

        Konuyla ilgili uyarılarımıza rağmen maksatlı ve yalan haberleri yapanlar ve yayanlarla ilgili "Sermaye Piyasası Kanunu Madde 107" kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştur."

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