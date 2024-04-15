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        Haberler Gündem Manisa'da mahalle bekçisi ile 2 kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Manisa'da mahalle bekçisi ile 2 kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bıçaklı kavgada 2 kişiyi ve kavgaya müdahale etmeye çalışan mahalle bekçisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 22:42 Güncelleme: 15.04.2024 - 22:42
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        Mahalle bekçisi ile 2 kişiyi bıçaklamıştı
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        Barbaros Mahallesi 4470. Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

        Bu sırada sokağa yakın mahalle bekçileri de olay yerine gitti. Kavgada M.G. (30), H.G. (26) ve H.K. (22) ile kavgaya müdahale etmeye çalışan bir mahalle bekçisini bıçakla yaraladı.

        Şüpheli M.G. olay yerine ulaşan polis ekiplerince gözaltına alındı, yaralanan 3 kişi şehirdeki hastanelere kaldırıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan yaralılardan H.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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