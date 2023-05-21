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Van'da üzerlerine yıldırım düşen 2 çoban yaralandı

Van'ın Başkale ilçesinde yaylada hayvanları otlatırken üzerlerine yıldırım düşen iki çoban yaralandı. Çobanlardan durumu ağır olan Selahattin İsaoğlu, bölgeye sevk edilen ambulans helikopterle Van'daki hastaneye getirilerek tedaviye alındı

Giriş: 21.05.2023 - 20:45 | Güncelleme: ABONE OL
Van'da üzerlerine yıldırım düşen 2 çoban yaralandı
Üzerlerine yıldırım düşen 2 çoban yaralandı
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DHA

Başkale ilçesine bağlı Yurttepe Mahallesi Terazin Mezrası'nda çobanlık yapan Selahattin İsaoğlu (22) ile Tacettin Deli (20), yaylada küçükbaş hayvanları otlatırken aniden yağmur bastırdı.

Sağanak yağışla birlikte sık sık şimşekler çaktı. Çobanlar, küçükbaş hayvanları korunaklı bir yere götürmeye çalışırken üzerlerine şimşek düşmesiyle yaralandı. Yaylada bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan durumu ağır olan Selahattin İsaoğlu, ambulans helikopterle bölgeden alınıp Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan diğer çobanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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