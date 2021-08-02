Van ve çevresinde 3 gündür etkili olan yağmur, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Başkale'nin Esenyamaç Mahallesi'nde 11 evin yıkılmasına neden olan sel bugün de Başkale ilçe merkezi ile ilçenin Ortanca Mahallesi ve Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan Örmetaş Mahallesi yakınlarında etkili oldu.

Sağanak ardından tepelerden akıp gelen sel suları ve oluşan heyelan karayolunu 150'nci kilometrede ulaşıma kapattı.

Onlarca araç yolda mahsur kalırken, olayın haber verilmesi üzerine bölgeye belediye, AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Başkale ilçe merkezi ve Ortanca mahallesi ise çamur ve sel suları altında kaldı. Van Hakkari kara yolunun ulaşıma açılması için ise başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Can kaybının olmadığı selde, kara yollarının yanı sıra tarım alanları da zarar gördü. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ise selden zarar gören Van'ın Çaldıran, Özalp ve Başkale ilçelerinde yetkililerle görüşüp incelemelerde bulundu.

METEOROLOJİ'DEN UYARI GELMİŞTİ

Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Bugün (02.08.2021 Pazartesi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Van’ın kuzeyi, doğusu ve güneyi ile Hakkari’nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulunulmuştu.