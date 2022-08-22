Van'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı!

DHA

Van'da sahte içki nedeniyle fenalaşıp, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 8 kişiden 2'si, dün hayatını kaybetti.

DÜN VE BUGÜN 2'ŞER KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre tedaviye alınan 6 kişiden 2'si ise bugün yaşamını yitirdi. Kentte sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı, 4'e yükselmiş oldu.

4 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Diğer 4 kişinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, sahte içkilerin kente 3 gün önce getirilen malzemelerden hazırlandığını belirlemişti.

Ekipler, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.