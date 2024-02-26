Van'da kayak ve termal havuz keyfi bir arada yaşanıyor
Van'ın Çaldıran ilçesinde açılan termal tesise gelen ziyaretçiler bir yandan kayak yaparken bir yandan da sıcak suyla doldurulan açık havuzda yüzüyor
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Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden Çaldıran'da, yer altı sıcak su kaynaklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla geçen yıl termal tesis projesi hayata geçirildi.
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Yer altından sıcaklığı 90 dereceye kadar ulaşan suyun çıktığı Ayrancılar Mahallesi'nde 30 bin metrekarelik alana kurulan ve jeotermal su kaynaklarıyla ısıtılan tesis, zemini çakıl ve kumla desteklenen 2 bin 500 metrekarelik Van Gölü şeklindeki açık havuzuyla da dikkati çekiyor.
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Bazı ziyaretçiler, tesisin yanındaki pistte kayak yaparken, bazıları da 1,5 metre derinliğindeki açık havuzda yüzerek eğleniyor.
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Otelin insan kaynakları müdürü Berrin Alara Gezici, Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden birinde hizmet verdiklerini söyledi.
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Termal keyfi ve kayak hizmetini aynı anda sunan ender tesislerden biri olduklarını dile getiren Gezici, "Otelimiz günübirlik ve konaklama şeklinde bir yıla aşkın süredir hizmet veriyor.
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Tesisimizde kadın, erkek ayrı 2 kapalı havuz, bir de 2 bin 500 metrekarelik Van Gölü şeklindeki açık havuz bulunuyor. Burada ziyaretçilerimiz hem kayak yapıp hem de termal havuzlarda ısınabiliyor" diye konuştu.
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Karla kaplı alanda termal havuza giren vatandaşlardan Adem Bedircan da soğuk havada sıcak suyla dolu havuzda yüzmenin keyfini yaşadığını belirtti.
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Hava sıcaklığının çoğu zaman sıfırın altında seyrettiğini anlatan Bedircan, "Hava soğuk olsa bile termal su çok sıcak. Keyifli oluyor. Suyun içindeyken dışarıdaki soğuğu hissetmiyoruz" dedi.
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