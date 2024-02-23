Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 87 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için çalışma başlatılırken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

DHA'nın haberine göre Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Van'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaşırken, kardan dolayı 42 mahalle ve 45 mezra olmak üzere 87 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.