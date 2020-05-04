İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanılmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Erciş Bot Timi ekiplerince, ilçenin Karahan Mahallesi'nde balıkların göç ettiği Bendimahi Çayı'nın olduğu bölgeye operasyon düzenlendi.

AA'nın haberine göre; operasyonda, çayın iki noktasına çekilmiş 350 metre ağ ele geçiren ekipler, ağa takılan yaklaşık 10 ton inci kefalini suya geri bıraktı.