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Van'da iki gün önce keçilerini otlatırken kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Van'ın Çatak ilçesinde iki gün önce keçilerini otlatırken kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Giriş: 12.01.2023 - 22:14 | Güncelleme: ABONE OL
Van'da iki gün önce keçilerini otlatırken kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Keçilerini otlatırken kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
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AA

Edinilen bilgiye göre, Övecek Mahallesi'nde, 10 Ocak'ta keçilerini otlatmak için evden ayrılan 23 yaşındaki Mazlum Tanış'ın dönmemesi üzerine ailesi ve yakınlarının yaptığı arama çalışması sonuç vermedi.

Durumun jandarma ve AFAD'a bildirilmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları iki gün sürdü.

Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmaları sonucu Tanış'ın cansız bedeni, merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Kato Dağı eteklerinde kayalıklar arasında bulundu.

Mazlum Tanış'ın cenazesi, otopsi için Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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