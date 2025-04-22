Van'da 4 büyüklüğünde deprem

Van'da saat 03.39'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Van'ın Başkale ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Depremin yerin 6,95 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Van ve ilçelerinde kısa süreli endişe yaratan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.