Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Van'ın Başkale ilçesinde saat 03.39'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez ve ilçelerde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı
Van'da saat 03.39'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Van'ın Başkale ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 6,95 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Van ve ilçelerinde kısa süreli endişe yaratan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.