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Van'da 31 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da bir minibüs ile evde yapılan aramada 31 kilo 770 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 23.03.2023 - 01:23 | Güncelleme: ABONE OL
Van'da 31 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da 31 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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AA

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

AA'nın haberine göre; bu kapsamda, kentte tespit edilen ev ile minibüste, narkotik dedektör köpeği "Bobi" ile arama yapan ekipler, 22 kilo 300 gram esrar, 7 kilo 120 gram afyon sakızı ve 2 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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