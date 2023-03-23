Van'da 31 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

AA

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

AA'nın haberine göre; bu kapsamda, kentte tespit edilen ev ile minibüste, narkotik dedektör köpeği "Bobi" ile arama yapan ekipler, 22 kilo 300 gram esrar, 7 kilo 120 gram afyon sakızı ve 2 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.